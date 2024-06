Goldie Hawn e Kurt Russell vittime di due furti a Los Angeles: La città è diventata terribile

Goldie Hawn ha espresso la sua frustrazione per l'aumento della criminalità a Los Angeles, dichiarando che la città è diventata "terribile" dopo aver subito due furti nella sua abitazione in un breve lasso di tempo. Durante una recente intervista con Kelly Ripa nel podcast "Let's Talk Off Camera", la Hawn ha rivelato i dettagli dei due inquietanti episodi che l'hanno profondamente segnata e costretta a considerare un trasferimento.

Nel primo furto, i malviventi sono riusciti a penetrare nella proprietà nonostante le misure di sicurezza avanzate. "Hanno completamente abbattuto la porta, che era una porta blindata", ha spiegato l'attrice, aggiungendo che i ladri hanno rubato diversi oggetti di valore. La seconda effrazione è avvenuta solo quattro mesi dopo, lasciando la Hawn e il marito Kurt Russell sconvolti e in uno stato di costante allerta.

L'attrice ha menzionato che lei e Russell stanno valutando altre località più sicure, come Palm Desert. Hawn ha descritto le effrazioni come esperienze traumatiche che l'hanno fatta riflettere seriamente sulla sicurezza nella città degli angeli.

Non sono solo Hawn e Russell ad essere stati colpiti da questa ondata di criminalità. Nel 2024, diverse altre celebrità, tra cui King Bach, Corinna Kopf, Farrah Aldjufrie e Patrick Patterson, hanno subito furti nelle loro case a Los Angeles.

La questione della sicurezza a Los Angeles è diventata un tema di grande interesse pubblico, con sempre più residenti e celebrità che esprimono il loro disagio per l'aumento dei crimini.