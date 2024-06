A SETTEMBRE MATCHBOX DRIVING ADVENTURES SU CONSOLE E PC

Mattel in collaborazione con Outright Games hanno svelato oggi il primo videogioco per PC e console ispirato al celebre marchio di macchinine die-cast Matchbox. Sviluppato da Casual Brothers, Matchbox Driving Adventures sarà disponibile dal 20 settembre 2024 per Nintendo Switch. Le versioni per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store saranno disponibili in Italia solamente in digitale.

Matchbox Driving Adventuresconsentirà ai giocatori di sbloccare, personalizzare e gareggiare con le versioni digitali dei loro autentici veicoli Matchbox preferiti. Sarà possibile gareggiare da soli o in multiplayer locale per un massimo di quattro giocatori, e intraprendere missioni epiche in sei ambientazioni diverse, sfrecciando in diversi tracciati dotati di più varianti.

Guarda il trailer dell'annuncio del gioco

https://youtu.be/meYoBAbcfBg

Adatto a tutti gli stili di gioco,Matchbox Driving Adventures offre due modalità di gioco differenti. Nella modalità Avventura, i giocatori potranno esplorare a loro piacimento la Matchbox Adventure Island, risolvendo problemi intricati per gli abitanti tra scenari avvincenti e in evoluzione. In alternativa, la modalità Competizione alza la posta in gioco con una serie di tracciati unici in cui i giocatori potranno competere per un'esperienza di corse divertente e suggestiva.

Perfetto per i nuovi giocatori e i fan di lunga data del marchio,Matchbox Driving Adventures offre un'esperienza dinamica e coinvolgente che onora la storica eredità delle Matchbox, dando ai giocatori la possibilità di:

Personalizzare e gareggiare con 12 veicoli Matchbox originali. Esplorare sei ambientazioni uniche e gareggiare in 14 tracciati diversi più alcune varianti. Affrontare e completare più di 30 missioni nella modalità Avventura. Competere in multiplayer locale per un massimo di quattro giocatori nella modalità Competizione.

"Portare Matchbox su console e PC è un traguardo molto importante per Mattel Digital Games", ha dichiarato Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel. "Outright Games ha catturato tutta l'essenza delle Matchbox, dando vita a un mondo avvincente che le famiglie potranno esplorare e in cui potranno gareggiare con le automobiline che conoscono e adorano. Siamo ansiosi di presentare a una nuova generazione l'eredità delle Matchbox permettendogli di guidare liberamente e partecipare a divertenti avventure in un mondo realistico."

"Collaborare con Mattel per adattare un marchio storico a un videogioco con Matchbox Driving Adventures è stata un'opportunità incredibile", ha aggiunto Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. "Creare delle repliche fedeli di alcuni dei veicoli più iconici del marchio è stato un atto d'amore e sappiamo che collezionisti e nuovi giocatori adoreranno sbloccarli e personalizzarli mentre esploreranno il gioco. Non vediamo l'ora che i fan di ogni età possano provare le diverse modalità ed esplorare ciò che Matchbox Driving Adventures ha da offrire."

Fondato nel 1953 dall'appassionato di auto Jack Odell, il leggendario marchio Matchbox è stato creato per risolvere un piccolo problema della figlia: aveva la possibilità di portare a scuola solo giocattoli che potessero entrare in un piccola scatola di fiammiferi. Ciò ha portato alla creazione delle iconiche "macchinine Matchbox", affascinando i suoi compagni di scuola e dando vita a un marchio che da allora ha offerto modellini di auto e veicoli die-cast in miniatura a bambini e collezionisti di tutto il mondo. Nel corso degli ultimi 70 anni, il marchio Matchbox si è espanso per includere kit di montaggio, action figure e modelli su larga scala, mantenendo gli elevati standard di autenticità che hanno portato al suo successo. Attualmente, nel mondo si vendono due macchinine Matchbox ogni secondo. Mattel ha annunciato i suoi piani per adattare il marchio a un film live-action, creando così un nuovo capitolo nella sua storia leggendaria.