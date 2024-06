Bolt Blaster Games è pronta a condividere il suo entusiasmo con te! The Spell Brigade arriva allo

Steam

Next Fest e con esso potrai vivere un sacco di caotico divertimento! Bolt Blaster Games ha perfezionato e aggiornato la demo di The Spell Brigade su Steam in modo che tu possa testarla in tutto il suo splendore durante Steam Next Fest.

The Spell Brigade è un “caos” cooperativo, di fuoco amico, di proiettili e di canaglie di cui non ne avrai mai abbastanza. The Spell Brigade offre uno stile di gioco cooperativo da 1 a 4 giocatori per capire diverse combinazioni di incantesimi con la tua squadra, per aiutare a completare gli obiettivi della mappa, uccidere i tuoi nemici ed eliminare le mostruosità che dovrai affrontare.

"Nelle settimane precedenti allo Steam Next Fest, ci siamo concentrati sulla messa a punto del bilanciamento del gioco e sull'aggiunta degli ultimi ritocchi. Grazie al prezioso feedback iniziale della nostra community, siamo stati in grado di appianare le restanti peculiarità e di provare il gioco da fantastico a epico."

- Bolt Blaster Games -

Caratteristiche chiave:

Survival-like Gameplay con follie multigiocatore: goditi il ??brivido di combattere insieme migliaia di strani mostri. Completa le missioni e potenzia gli incantesimi in squadra. Sopravvivi insieme!

Combattimento di squadra: raduna la tua brigata e attraversa insieme il mistico sentiero di guerra. Sperimenta i vantaggi di combattere in squadra, anche se ciò significa occasionalmente pestarsi i piedi a vicenda. Non temere, perché anche le morti più sfortunate possono essere risolte attraverso il potere della stregoneria e dell'amicizia.

Sistema di incantesimi dinamici: trova, potenzia e combina i tuoi incantesimi con elementi potenti. Il gioco garantisce che non esistano due build uguali e, con più maghi nella tua squadra, il potenziale per il caos puro e sfrenato è infinito!