Paura al rodeo - il toro salta e se ne va

Un toro salta la recinzione durante un rodeo e incorna due spettatori.

Momenti di panico al Sisters Rodeo di Sisters, in Oregon

Attualità - Un toro salta la recinzione durante un rodeo e incorna due spettatori. Momenti di panico al Sisters Rodeo di Sisters, in Oregon. Il toro Party Bus, ha agevolmente saltato la recinzione e ha invaso gli spalti, prima di uscire dalla struttura per aggirarsi liberamente nella zona esterna. I video pubblicati sui social documentano l'attacco del toro ad una persona, scaraventata in aria. Alla fine, due persone sono state trasportate in ospedale in condizioni non critiche. Party Bus è stato bloccato e riportato nel suo box, il rodeo è proseguito regolarmente.