skate si svela in un nuovo video

Oggi Electronic Arts e Full Circle hanno pubblicato il nuovo video diario di sviluppo per fornire un aggiornamento sui progressi nello sviluppo di skate., parlando del gameplay, di San Vansterdam, del comparto audio e altro ancora. Per guardare l'episodio completo e leggere una sintesi delle informazioni principali, visita: https://www.ea.com/it-it/ games/skate/news/2024- development-update Ci farebbe piacere se condividessi la notizia con i tuoi lettori. Contattaci se hai domande o hai bisogno di altro per la tua copertura mediatica. COSE DA SAPERE: puoi scoprire lo sketch comico in live action con Tim Robinson, veterano di SNL che ha dato vita a San Vansterdam e ai personaggi di skate. lo scorso venerdì al SGF Live Showcase. Dai un'occhiata qui e non perderti un nuovo assaggio del gameplay.