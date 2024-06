Vampire Dynasty: demo disponibile ora

Lo sviluppatore Mehuman Games e l'editore Toplitz Productions annunciano con orgoglio il rilascio della demo di Vampire Dynasty come parte dello Steam Next Fest.

Con la demo a tempo limitato puoi dare uno sguardo al mondo inquietante e sinistro dell'attesissima avventura d'azione che combina una narrazione drammatica con scelte drastiche e un gameplay sandbox aperto, dove segui il tuo cuore per esplorare i diversi ambienti lussureggianti e svelare i misteri. segreti della storia di Sangavias.

Sei Dragos, una ex vittima di un attacco di vampiri, che cerca di trovare il suo posto in una società in cui i vampiri sono in cima alla catena alimentare. Sei tu a decidere non solo il destino di Sangavia ma di ogni personaggio che vive al suo interno. Scegli se vivono o muoiono, se aggiungerli come devoti seguaci di vampiri al tuo clan o utilizzarli come schiavi obbedienti per servire ogni tuo volere. Puoi essere un sovrano misericordioso o diventare uno spietato tiranno, mentre espandi sia il tuo castello che la tua influenza nella regione e sveli un segreto mantenuto per secoli sulle origini dei vampiri in queste parti del mondo.

Vampire Dynasty dà una svolta cupa e inquietante alla famosa formula Dynasty di raccolta di risorse, gioco di ruolo, gestione e costruzione di una vita per te e per i tuoi seguaci. Con il tuo castello come fulcro dei tuoi sforzi di costruzione e fungendo da base per lo sviluppo del tuo personaggio, puoi esplorare il mondo sandbox aperto in qualsiasi momento per svelarne i segreti, far crescere il tuo seguito o seguire la trama profonda arricchita con la voce completa. oltre e presentazione cinematografica.

Puoi dare una sbirciatina all'ampio sistema di costruzione dei castelli della dinastia dei vampiri, dove potrai personalizzare uno qualsiasi delle centinaia di elementi a tua disposizione, dai muri e le scale alla tua bara (devi riposare con stile) e altri mobili.

Potrai sperimentare cosa significa essere un potente vampiro che non può pensare solo alla sua sete di sangue ma anche al benessere dei suoi sudditi leali o diffidenti.

Puoi immergerti nell'inizio della storia cinematografica e farti un'idea delle decisioni strazianti che dovrai prendere per dominare Sangavia. O forse hai voglia di svelare la trama che potresti scoprire con le missioni secondarie che Vampire Dynasty ha in serbo per te?

Affonda le tue zanne nella demo di Vampire Dynasty disponibile ora come parte di Steam Next Fest. Il gioco uscirà su PC in Steam Early Access entro la fine dell'anno.