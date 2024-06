Funko Fusion - Presentato il gameplay in un nuovo trailer

Questo weekend, 10:10 Games ha svelato in un nuovo trailer il gameplay di Funko Fusion, in occasione dell’IGN Live, offrendo ai giocatori uno sguardo approfondito dell’atteso videogioco di debutto di questo nuovo studio di sviluppo.

Il pubblico ha potuto vedere in azione alcuni personaggi provenienti da franchise come Jurassic World, Chucky, Battlestar Galactica e La Cosa, mentre combattevano e risolvevano enigmi per proseguire in livelli altamente dettagliati ispirati ai momenti e alle location più amate dai fan. Disponibile dal 13 settembre, Funko Fusion è un gioco action-adventure che omaggia i variegati universi narrativi di NBCUniversal e gli intramontabili personaggi che li abitano, rivisitati in chiave Funko. Questo autunno, tutti i giocatori potranno celebrare in stile Funko Pop! i propri film e serie tv preferite, con oltre 20 franchise disponibili.