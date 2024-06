DUSTBORNTM – DISPONIBILE ORA PER IL PRE-ORDER

SPOTLIGHT BY QUANTIC DREAM e lo studio di base a Oslo Red Thread Games, sono entusiasti di annunciare l’apertura dei preordini di DustbornTM. L’annuncio è arrivato con un nuovo cinematic trailer mostrato durante il Future Games Show – Summer Edition, nella giornata dell’8 giugno. Il gioco arriverà su PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series S/X e Xbox One il 20 agosto 2024 al prezzo raccomandato di 29,99€.

In Dustborn, i giocatori sono invitati a partire per un entusiasmante e spensierato viaggio su strada attraverso una Repubblica Americana alternativa, con l’importante missione di trasportare un pacco misterioso da una costa all’altra. Questo gioco d’azione e avventura single-player a trama interattiva, è ambientato in un universo ispirato ai fumetti dove le parole possono essere utilizzate per modellare una narrativa unica. Lungo una strada variopinta, i giocatori potranno creare relazioni, reclutare nuovi membri del gruppo, combattere nemici e suonare concerti in quanto membri di una punk-rock band sotto copertura.

Guarda il trailer dell’AG French Direct qui: https://youtu.be/tqLF1aEs4Yo

Per celebrare l’apertura dei preordini, due nuovi trailer sono stati diffusi durante l’ActuGaming French Direct 2024 del 29 maggio e il Future Games Show – Summer Edition dell’8 giugno. Il primo video presenta il gruppo all’inizio della loro avventura, mentre utilizzano il potere delle parole per affrontare un incontro non proprio amichevole; il secondo trailer, invece, introduce i principali antagonisti di DustbornTM, i Puritani, un conglomerato aziendale tecnocratico fondamentalista a cui l’equipaggio ha rubato il pacco misterioso.

Guarda il trailer visto al Future Games show qui: https://youtu.be/8ogIq4hscX0

“Siamo entusiasti di offrire uno sguardo più approfondito e mostrare come il potere delle parole può modellare il gameplay di Dustborn”

commenta Ragnar Tørnquist, Direttore Creativo presso Red Thread Games.

“Con l’apertura dei preordini, volevamo dare ai giocatori più informazioni sul viaggio punk-rock sotto copertura che la squadra vivrà e sugli avversari che incontreranno per la strada. Non vediamo l’ora di ammirare i giocatori mentre

scopriranno l’esperienza fumettistica che il gioco vuole offrire, costruendo relazioni con gli altri membri della band e utilizzando le loro abilità per sconfiggere Giustizia e i Puritani!”

Il gioco sarà presente anche al prossimo Steam Next Fest, che si svolgerà a partire dalle ore 19:00 del 10 giugno, fino al 17 giugno. Per una settimana, i giocatori potranno avere accesso per la prima volta in assoluto a un’esclusiva demo gratuita della durata di 30 minuti, disponibile esclusivamente su Steam.

La demo permetterà a tutti di esplorare diverse situazioni e di scoprire il potere delle parole, giocando nei panni di Pax, la protagonista. In quanto Anormale, lei potrà controllare le parole e creare nuovi poteri, difendendosi, sfuggendo da situazioni spinose, neutralizzando le minacce e costruendo relazioni con i suoi compagni di viaggio o con nuovi personaggi. Ovviamente, le relazioni saranno difficili da gestire, poiché ogni personaggio sarà dotato di poteri personali, prospettive, motivazioni e insicurezze. Si prospetta un viaggio emozionante, pieno di ostacoli, ma gratificante!

Per iniziare il viaggio con stile, i giocatori che preordineranno DustbornTM riceveranno un’esclusiva skin bonus gratuita che include:

Un berretto sorbetto

Una mazza Psicopete

Un’esclusiva giacca “Occhio che ti vedo”

Lo studio ha ulteriori sorprese. Un’edizione fisica sarà disponibile al lancio, il 20 di agosto, a un prezzo consigliato di 39,99€. L’edizione speciale conterrà: