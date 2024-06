70mai A510 Dash Cam: Prezzi e uscita

La Dash Cam 70mai A510 è dotata di un sensore Sony STARVIS 2 IMX675 per la registrazione anteriore 1944P e posteriore 1080P. Ha un campo visivo anteriore di 140 gradi, posteriore di 130 gradie supporta l'imaging High Dynamic Range (HDR) per migliori dettagli sia in condizioni di luce che di oscurità.

Presente anche il GPS integrato in grado di tracciare la velocità e la posizione dell'utente. Il filmati si salvano su una scheda microSD e possono anche essere visualizzati in diretta sullo smartphone utilizzando l'app 70mai.

La 70mai A510 è una dashcam ricca di funzionalità che offre un'eccellente qualità dell'immagine e una serie di funzioni di sicurezza ad un prezzo competitivo.L'uscita della A510 è prevista per il 28 giugno e i prezzi sono davero interessanti.

Ecco le informazioni sul prezzi in Europa:

A510-1 128G + 4G HW kit: €259.99

A510-1: €149.99

A510-1 64G:€159.99

A510-1 128G: €169.9970

Official store - https://bit.ly/4e9Y2HE