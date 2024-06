Europee - Pd: Risultato importante - ora abbiamo la responsabilità di costruire l'alternativa

I numeri ci danno un incoraggiamento importante, anche per il campo del centrosinistra.

Una serata importante e positiva

Politica - "Se i dati saranno confermati per il Pd stasera c'è un risultato molto positivo e importante e che, visti anche i risultati delle altre forze, ci affida la responsabilità di costruire l'alternativa". Così il responsabile Organizzazione, Igor Taruffi, al Nazareno. "Abbiamo accorciato le distanze con il partito di Giorgia Meloni. Una serata importante e positiva. C'è la responsabilità di dare concretezza all'alternativa. I numeri ci danno un incoraggiamento importante, anche per il campo del centrosinistra". "Quello che speravamo sta venendo fuori - gli fa eco il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia - ora aspettiamo che si confermi la tendenza, ma significa che c'è alternativa alla destre in Italia. Il contributo del Pd a guida Elly Schlein in Italia sarà decisivo per i progressisti in Europa".