Amministrative - exit poll Rai: Cirio oltre il 50% in Piemonte - Risultati Comune per Comune

Politica - Primi exit poll per le elezioni amministrative nella regione Piemonte e nei principali Comuni interessati dal voto. Alle regionali in Piemonte, stando al primo dato del Consorzio Opinio Italia per Rai, si va verso la riconferma del presidente Alberto Cirio (centrodestra) che si attesta tra il 50 e il 54% seguito dalla candidata del centrosinistra Gianna Pentenero al 34-38%. Poi la candidata Sarah Disabato (M5s) tra il 7 e il 9% e la candidata Francesca Frediani (Piemonte Popolare) 1,5-3,5%. Alle comunali di Bari secondo l'exit poll Rai è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese sostenuto da Pd, Verdi, e altre liste civiche con il 42-46%. A seguire il candidato del centrodestra Fabio Romito con il 31-35%, mentre Michele Laforgia sostenuto dai Cinque Stelle, dai movimenti e associazioni civiche di Sinistra si ferma al 20-24%. La copertura del campione è dell'82%.

A Bergamo, sempre secondo gli exit poll è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Elena Carnevali (Pd, Futura-Avs, Bergamo europea+Europa-Italia viva, Bergamo insieme concordia civium, Gori per Carnevali, Elena Carnevali sindaca) con il 53%-57%, seguita dal candidato del centrodestra Andrea Pezzotta (Fi, FdI, Lega, Lista civica Pezzotta sindaco, Bergamo ideale) con il 39-43% e da Vittorio Apicella del M5s 3-5%. Secondo l'exit poll Opinio per la Rai, con una copertura del campione dell'82%, alle elezioni comunali a Cagliari il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Massimo Zedda, è in testa con il 59-63% mentre Alessandra Zedda, sostenuta dal centrodestra è al 31-35%. Giuseppe Farris, sostenuto da una lista civica, è al 2,5%-4,5% e Claudia Ortu, appoggiata da Cagliari popolare-Pci-Potere al popolo! è allo 0,5-2,5%.

Con una copertura del campione dell'82%, secondo gli exit poll Rai alle elezioni comunali a Caltanissetta, è in testa Walter Calogero Tesauro, candidato del centrodestra, con il 37-41%. Annalisa Maria Petitto, appoggiata da sette liste civiche, è al 30-34% e Roberto Gambino, sindaco uscente appoggiato da Movimento 5 Stelle, Libertà e Sindaco Gambino-Avanti Così, è al 21-25%. Angelo Failla è al 3-5%. Alle elezioni comunali di Campobasso è in testa il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis (FdI, Popolari per l'Italia, Lega, Unione di centro, Noi Moderati, Fi) con il 49-53%, seguito dalla candidata del centrosinistra e del M5s Marialuisa Forte (M5s, Pd, Avs-Psi-Civica) tra il 31 e il 35% e da Giuseppe Ruta (Unica Terra, Confederazione civica per Campobasso, Costruire democrazia) tra il 14 e il 18%.

Alle comunali di Firenze è in testa la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro (Pd, Avs, Azione Siamo europei, Sara Funaro sindaca, +Europa, Centro, Anima Firenze) con il 42%-46% seguita dal candidato del centrodestra Eike Dieter Schmidt (Fi, FdI, Lista civica Eike Schmidt sindaco, Lega) con il 30-34%, dalle candidate Stefania Saccardi (Al centro Saccardi) e Cecilia Del Re (Firenze Democratica) entrambe tra il 6 e l'8%. Sempre stando agli exit poll, alle elezioni comunali a Perugia è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Vittoria Ferdinandi sostenuta da Pd e Movimento Cinque Stelle con il 49-53% mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 44-48%. La copertura del campione è dell'82%. Alle elezioni comunali a Pescara è in testa il candidato sindaco del centrodestra Carlo Masci con il 47,5-51,5% mentre quello del centrosinistra Carlo Costantini sostenuto da Pd e M5S è al 34-38%. A seguire Domenico Pettinari con il 9-11% e Gianluca Fusilli 3,5%-5,5%.

La copertura del campione è dell'82%. A Potenza, secondo l'exit poll per Rai, con una copertura del campione dell'82%, è in testa il candidato sindaco del centrodestra Francesco Fanelli, con il 47,5-51,5%, seguito dal candidato Vincenzo Telesca, appoggiato da Insieme per Potenza, La Potenza dei cittadini, Basilicata Casa Comune, Uniamoci per Potenza e Potenza Prima, con il 21-25%. Il candidato di Movimento 5 Stelle, Potenza Ritorna e Città Nuova con Smaldone, Pierluigi Smaldone, è al 14-18 e Francesco Giuzio è al 8-12%.