Elezioni europee - exit poll: Fratelli d'Italia 26-30% - Pd 21-25% - M5S 10-14% - Forza Italia 8 -5-10 -5% - Lega 8-10%

Politica - Chiuse le urne per le elezioni Europee 2024, al il via lo spoglio. Arrivano intanto i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Con una copertura del campione dell'82%, alle europee è in testa Fratelli d'Italia con una forchetta tra 26-30%, seguito dal Pd con una forchetta tra 21-25%. Movimento 5 Stelle al 10-14%, quindi Forza Italia all'8,5%-10,5% mentre la Lega è all'8-10%. Avs al 5-7% (I RISULTATI). A seguire: Stati Uniti d'Europa 3,5-5,5%; Azione - Siamo Europei 2,5-4,5%; Pace, Terra e Dignità 1,0-3,0%; Libertà 0,0-2,0%; Alternativa Popolare 0,0-0,1%; altre 0,0-2,0. Per le elezioni europee in Italia alle 19 ha votato il 40,86% degli aventi diritto. Sono i dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo, relativi a 61.650 sezioni su 61.650. Alle 12 l'affluenza era al 25,14%.