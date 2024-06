Expol Elezioni Europee 2024, diretta dalle 22.00 : alle urne per scegliere 76 Eurodeputati

Oggi, domenica 9 giugno 2024, i cittadini italiani sono chiamati alle urne per eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo. Le elezioni si svolgono dalle 7 alle 23, in contemporanea con le amministrative in 3.698 comuni e il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale del Piemonte.

L'affluenza alle 23 di ieri sera ha raggiunto il 14,64% degli aventi diritto per le Europee, il 17,54% per le regionali in Piemonte e il 20,63% per le Comunali. Questi dati, forniti dal Viminale, indicano una partecipazione al voto inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale.

Per le elezioni comunali, l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno. Intanto, dai primi exit poll provenienti dall'Olanda, emerge un vantaggio dell'alleanza Laburisti-Verdi sull'estrema destra.

In questa tornata elettorale, gli italiani eleggeranno i 76 rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, che rinnoverà un totale di 720 membri. Contestualmente, si vota anche in 3.716 comuni italiani per le elezioni amministrative, con eventuali ballottaggi previsti per il 23 e 24 giugno. In particolare, si eleggono i sindaci di città importanti come Firenze, Bari e Cagliari. Inoltre, in Piemonte, si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. Tra questi, spiccano i candidati di Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega.

Durante le operazioni di voto, sono stati riscontrati alcuni problemi logistici, soprattutto nel Biellese, dove tre sezioni elettorali hanno ricevuto le schede con i nomi dei candidati del comune vicino, Occhieppo Inferiore, al posto di quelle corrette. La situazione è stata prontamente risolta con l'uso delle schede di riserva.

Come si vota alle elezioni europee

I cittadini aventi diritto di voto esprimono la loro preferenza tracciando un segno sulla lista prescelta, potendo indicare fino a tre preferenze. Tuttavia, se tutte le preferenze sono per candidati dello stesso sesso, solo la prima viene considerata valida; è necessario includere almeno un candidato di genere diverso. Ad esempio, si possono indicare due uomini e una donna o viceversa. Per le liste delle minoranze linguistiche è possibile esprimere una sola preferenza. Le preferenze vengono scritte a matita accanto al simbolo della lista votata, includendo nome e cognome dei candidati.

In caso di omonimia tra candidati, devono essere indicati nome, cognome e, se necessario, data e luogo di nascita. Se un candidato ha due cognomi, è possibile scriverne solo uno, ma entrambi i cognomi devono essere riportati se vi è rischio di confusione tra i candidati.

La partecipazione al voto è influenzata anche dalle modalità di comunicazione e dall'informazione. Gli elettori sono stati informati tramite diversi canali, tra cui campagne sui social media, guide al voto e servizi di assistenza elettorale.

Le elezioni europee di quest'anno vedono un contesto politico complesso, con sfide interne ai principali partiti e nuove forze politiche emergenti che cercano di ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama politico europeo.

Expol Diretta Elezioni Europee 2024

I risultati definitivi sono attesi nei prossimi giorni, con lo spoglio che inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi e continuerà fino al pomeriggio di lunedì.

Seguiamo la maratona elettorale sotto la guida del direttore si Adnkronos Davide Desario e dei vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, per monitorare lo spoglio in tempo reale e commentare i risultati. Approfondiremo i temi chiave per la prossima legislatura europea, con interventi di politici, manager ed esperti, garantendo un'analisi completa e approfondita degli sviluppi elettorali.