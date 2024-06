DA QUESTO AUTUNNO IMMERGITI NELLA STORIA DI UNKNOWN 9: AWAKENING

Bandai Namco Europe ha svelato cheUnknown 9: Awakening, il gioco d'azione e avventura narrativo di Reflector Entertainment, condurrĂ i giocatori in un viaggio in tutto il mondo dall'autunno del 2024 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

In un nuovo trailer pubblicato oggi, i giocatori potranno scoprire maggiori dettagli sulle motivazioni alla base della missione di Haroona, nonché conoscere alcuni degli amici e dei nemici che incontrerà lungo il suo percorso. Haroona si è sempre affidata agli insegnamenti della sua amata mentore Reika per riuscire a padroneggiare le proprie abilità uniche associate al Rovescio fin da quando era bambina. Per anni, Reika ha addestrato Haroona sulle complessità di questa diversa dimensione, istruendola sulle vie del mondo e raccontandole spesso la storia di alcune enigmatiche figure immortali che si dice controllassero l'intera conoscenza dell'umanità , i 9 Ignoti.

Sfortunatamente, tutto ciò si è interrotto improvvisamente quando Vincent Lichter ha deciso di prendere la vita di Reika. Credendo che i 9 Ignoti abbiano impedito all'umanità di liberare il proprio vero potenziale per troppo tempo, il leader degli Ascendenti e l'ex pupillo di Reika intende liberare il mondo dalla loro influenza una volta per tutte. Il suo obiettivo? Assicurarsi che il genere umano prenda il controllo del proprio destino, indipendentemente dalle conseguenze. E così Haroona decide di partire per un viaggio con l'intenzione di fermarlo. Riuscirà a impedire che i segreti meglio custoditi dell'umanità finiscano nelle mani sbagliate?

Guarda iltrailer della storia doppiato in italiano:

https://youtu.be/XdXEm0jLais

Unknown 9: Awakeningè un gioco d'azione e avventura narrativo in terza persona che segue la storia di Haroona, una Quaestor nata con la capacità di avventurarsi nel Rovescio: una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. Nella sua missione per raggiungere una potente conoscenza nascosta, apprenderà a padroneggiare la sua connessione unica con il Rovescio, che le consentirà di incanalare i suoi poteri nel nostro mondo. Ma questa sua capacità non può certo passare inosservata. Haroona diventa ben presto il bersaglio degli Ascendenti, una fazione scissionista di un'organizzazione segreta nota come Leap Year Society, che vuole sfruttare il Rovescio per alterare il corso della storia umana.

sarà disponibile dall'autunno del 2024 per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.