Conclusa con successo la XVII edizione del Forum della comunicazione 2024

Attualità - Un grande successo la XVII edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italiana, che si è svolto a Milano e ha visto la presenza di 150 speaker dalle principali aziende del Paese e un pubblico complessivo di oltre 900 partecipanti. Un evento aperto dalla serata di Anteprima 'Forum Live Experience', dedicata al lancio della WellWeek 2024, il Festival itinerante della Sostenibilità e del Benessere, evento diffuso rivolto ad aziende, professionisti, cittadini e istituzioni e previsto nei giorni 16-22 settembre. Il 6 giugno è stata la volta del Forum, con quattro sale in parallelo, dove si sono svolti tavoli a porte chiuse, talk show, speech, interviste, incontri riservati, business lunch. Durante l'evento si è sottolineato come l'utilizzo di diversi strumenti di comunicazione sia fondamentale per raggiungere un pubblico eterogeneo con vari livelli di digitalizzazione.

Si è evidenziata l'importanza di affrontare la sfida di fornire messaggi utili per la vita quotidiana attraverso un'integrazione di strumenti diversificati e segmentati, per offrire una comunicazione vicina e adatta alle esigenze di ogni utente. Si è discusso anche dell'approccio 'tailor-made' nella comunicazione, che integri metodologie tradizionali e innovative per fornire informazioni su misura per i clienti, garantendo un accompagnamento efficace nei percorsi di comunicazione. È emerso come l'integrability sia parte essenziale del lavoro delle aziende e di come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore della comunicazione, portando a un cambio di paradigma significativo negli ultimi anni. L'integrazione tra metodi di comunicazione tradizionali e digitali è stata affrontata sotto vari aspetti, inclusa la comprensione approfondita dei consumatori, l'investimento in nuove tecnologie, così come la capacità di sperimentazione e implementazione delle innovazioni.

Inoltre, si è evidenziato come i musei d’impresa e gli archivi storici rappresentino asset di competitività, raccontando l'evoluzione e l'innovazione delle aziende nel tempo. Protagonisti dei numerosi dibattiti e approfondimenti su questi temi, i direttori Comunicazione, Chief Marketing Officer, opinion leader della comunicazione d’impresa, relazioni istituzionali, digital marketing dalle più importanti aziende italiane e multinazionale, tra cui Stellantis, Amplifon, Gruppo Feltrinelli, Sammontana, Eni, Pasta Garofalo, Sorgenia, Sky Tv, Alleanza Assicurazioni, Beko, Menarini, solo per citarne alcune.

Essenziale anche il contributo dei Partner, a cominciare dal Main Media Partner Adnkronos e dagli Official Partner Spencer & Lewis, Mlc Presentation Design Consulting e Havas Media Network; e a seguire i Content Partner Kmoving, Kotuko, Microsoft, Storyfactory, Suntimes, i Media Partner KuriU e Rds, i Forum Partner Assoconsult, Anm (Azienda Napoletana Mobilità), Edison, Elive, Kekyjob, Monina Corporate Sailing, OMM Business, Soluzione Group, Volocom, Weber Shandwick e Zeranta Edutainment. Chi non avesse avuto modo di partecipare all’evento, o chi volesse riviverne i momenti salienti nei prossimi giorni potrà rivedere le sessioni delle sale aperte al pubblico su www.comunicazioneitaliana.tv.