Raffaello Tonon lascia la TV e inizia a lavorare come cameriere in una vineria

Raffaello Tonon ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a una nuova carriera. Dopo anni di presenza come opinionista e concorrente di reality show, Tonon ha scelto di lavorare come cameriere in una vineria in Emilia Romagna. In un post su Instagram, Tonon ha condiviso i suoi pensieri sulla nuova occupazione, esprimendo gratitudine per l'esperienza che sta vivendo e spiegando che la scelta è stata motivata anche dalla necessità di costruirsi una pensione.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che lavorare nella ristorazione gli permette di connettersi con le persone in modo diverso e di trovare soddisfazione nel servire i clienti. "Quando i clienti mi chiedono se sono io, rispondo che il mio fratello ricco è a Milano, mentre io ho bisogno della pensione," ha scherzato Tonon, mostrando il suo solito senso dell'umorismo.

Raffaello Tonon è stato avvistato in azione da Alessandro Rosica, noto sui social come l'Investigatore Social, che ha condiviso un video dell'ex opinionista al lavoro. Tonon ha confermato la sua nuova attività in un post sui suoi canali social, sottolineando che lavorare in una vineria lo ha fatto sentire utile e felice, rinnovando il suo amore per l'accoglienza e il rapporto diretto con i clienti.

La carriera televisiva di Raffaello Tonon è iniziata grazie a Maurizio Costanzo, che lo ha voluto tra gli ospiti del "Maurizio Costanzo Show" e nel cast di "Buona Domenica". Nel 2005, Tonon ha partecipato alla seconda edizione del reality "La Fattoria" e, successivamente, a "La Talpa". Ha anche preso parte a "Pomeriggio 5" come ospite ricorrente e al "Grande Fratello Vip" nel 2017, dove è arrivato in finale. Recentemente, è stato opinionista a "Mattino Cinque News" e ha condotto un programma radiofonico su Radio Zeta con Luca Onestini.

Nonostante il cambiamento di carriera, Tonon non esclude un ritorno in televisione, ma per ora è concentrato sulla sua nuova vita lavorativa che gli sta regalando nuove soddisfazioni e un modo diverso di vivere le giornate.