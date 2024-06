DEMO GRATUITA DI TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN SU STEAM

Dopo l'annuncio della tanto attesa data di uscita di Test Drive Unlimited Solar Crown, fissata per il 12 settembre 2024, NACON e KT Racing sono lieti di annunciare che una demo del gioco è ora disponibile su Steam. Sarà accessibile fino al 17 giugno 2024 alle 10:00 ora del Pacifico come parte dello Steam Next Fest.

Tanto atteso, i giocatori ora possono testare il gioco senza limiti di tempo. La demo contiene contenuti attentamente curati che consentono ai giocatori di godersi l'esperienza completa offerta in Test Drive Unlimited Solar Crown:

9 distretti su 14 dell'isola di Hong Kong sono accessibili I primi 15 livelli di progressione 16 auto disponibili per l'acquisto (Driver giornalieri e Cross Country) 22 auto aggiuntive disponibili per Test Drive in 6 concessionarie (GT e Supercar) 27 razze diverse Quartieri del clan Streets e Sharps

Questa demo segna un'ulteriore fase nel processo di test tecnici su larga scala del team di sviluppo. L'obiettivo è testare la stabilità dei server di gioco, raccogliere informazioni chiave e raccogliere feedback dai giocatori, in vista del lancio del gioco il 5 settembre 2024.

I giocatori possono anche preordinare il gioco adesso, con accesso disponibile dal 5 settembre per coloro che hanno acquistato la Gold Edition, dal 10 settembre per coloro che hanno acquistato la Silver Sharp/Streets Edition (console) e dal 12 settembre 2024. per tutti gli altri.

Test Drive Unlimited Solar Crown (or TDUSC ) è un gioco di corse online estremamente aperto (MOOR) ambientato sull'isola di Hong Kong e ricreato in scala 1:1. Partecipa a un concorso straordinario, Solar Crown, organizzato dall'influente organizzazione Radiant. Al volante di velocisti eccezionali, di marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo e molti altri, potrai esplorare liberamente l'isola con la sua grande varietà di ambienti o prendere parte alle competizioni di più alto profilo a Hong Kong. Isola di Kong.

Oltre alle tue auto, che riflettono le tue ispirazioni e le ricompense per i tuoi progressi nel gioco, puoi personalizzare la tua esperienza di gioco a tua immagine: scegli il tuo clan, Sharp o Street, e coltiva il tuo stile per impressionare gli altri, distinguerti dalla massa e difendi il tuo clan. Test Drive Unlimited Solar Crown ha mantenuto il DNA delle edizioni precedenti, apportando un aspetto contemporaneo e aggiornato al gioco di corse multiplayer, offrendo ai giocatori lusso, auto eccezionali e competizione.