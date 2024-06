UBISOFT GAMES ARRIVA SU DISPOSITIVI APPLE

Da oggi disponibili Assassin’s Creed® Mirage per iPhone e iPad, Rabbids: Legends of the Multiverse su Apple Arcadee il prossimo inverno Prince of Persia™: The Lost Crown su Mac

Ubisoft annuncia che l’iconico franchise Assassin's Creed Mirage è disponibile su App Store per iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air e iPad Pro con chip M1 o successivo. Puoi anche divertirsi con Rabbids: Legends of the Multiverse su Apple Arcade, giocabile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. Inoltre, l'acclamato Prince of Persia™: The Lost Crown arriverà su dispositivi Mac quest'inverno e i preordini sono già aperti. Il gioco utilizza Metal, offrendo un'esperienza di gioco straordinaria con frame rate fluidi.

Assassin’s Creed Mirage è l'ultimo capitolo della serie più venduta di Ubisoft e sarà il primo titolo della serie per console che potrai goderti nativamente su dispositivi mobile. Disponibile su App Store, l'introduzione di Assassin's Creed Mirage è giocabile gratuitamente e per un periodo limitato; potrai acquistare il gioco con uno sconto del 50% a 24,99€*. La versione completa supporta l'acquisto universale** e può essere sbloccata con un singolo acquisto in-app.

Sviluppata da Ubisoft Sofia, l'avventura narrativa completa di Assassin's Creed Mirage è ora disponibile per essere giocata sui dispositivi iPhone e iPad compatibili. Potrai seguire il viaggio di Basim, da giovane ladro di strada, reclutato dai Nascosti, a Maestro Assassino. Il gioco offre una rivisitazione in chiave moderna degli elementi di gioco del parkour, della furtività e degli assassinii che hanno caratterizzato il franchise per diciassette anni. Con un'esperienza in HD nativa, potrai godere di un gameplay intuitivo e confortevole mentre esplori la Baghdad del IX Secolo con i controlli touch adattivi o con i controller compatibili. Potrai anche trasferire i tuoi progressi su tutte le piattaforme disponibili con il cross-progression e il cross-save, tramite Ubisoft Connect.

“Sono davvero orgoglioso del fatto che, per la prima volta nella storia del franchise di Assassin's Creed, siamo riusciti a portare l'intero gioco originale per console in modo nativo sui dispositivi mobili Apple grazie alla potenza del nostro motore e alle prestazioni di Apple Silicon. È una pietra miliare per Ubisoft e sono molto grato per quello che abbiamo realizzato come squadra", ha detto Krasimira Yakovlieva, Producer del gioco.

Preparati a esplorare il multiverso dei Rabbids con Rabbids: Legends of the Multiverse, disponibile per Apple Arcade, il sistema di sottoscrizione di Apple che offre accesso illimitato a più di 200 giochi incredibilmente divertenti. In questo stravagante gioco di carte da battaglia recluterai i leggendari Rabbids dai quattro angoli del multiverso per costruire un mazzo di carte da battaglia e sfidare gli altri giocatori. Gioca a Rabbids: Legends of the Multiverse come avventura in solitaria, incontrando più di 100 Rabbids, raccogliendo nuove carte e materiali per potenziare il tuo mazzo, oppure sfida altri giocatori nell'Arena PvP.

In Prince of Persia™: The Lost Crown, interpreti Sargon, un giovane e dotato guerriero, membro di un gruppo d'élite chiamato Gli Immortali. Ispirato alla struttura dei Metroidvania, Prince of Persia™: The Lost Crown permette ai giocatori di esplorare un mondo artigianale al proprio ritmo. Dalla maestosa Cittadella della Conoscenza ai paesaggi colorati della Foresta Ircana, scopri una varietà di ambienti ispirati alla mitologia persiana. Acquisendo nuovi poteri temporali, sbloccando abilità uniche, equipaggiando diversi amuleti e combinandoli tra loro, Sargon si addentrerà progressivamente nel Monte Qaf, risolvendo enigmi, trovando segreti e completando emozionanti missioni secondarie. Sargon imparerà anche a padroneggiare i diversi Poteri del Tempo per sconfiggere le creature uniche e mitologiche che lo ostacoleranno. Realizzato da Ubisoft Da Nang, il gioco utilizza Metal, per offrire un'esperienza di gioco straordinaria con frame rate fluidi.