Shadow of the Ninja Reborn uscita il 29 agosto

È ufficiale: Shadow of the Ninja Reborn si fa strada su tutte le console per la sua uscita globale il 29 agosto 2024! Due eroi emergono dall'ombra... con un obiettivo in mente: abbattere l'imperatore Garuda e salvare il mondo. Dopo 33 anni, sperimenta uno stile a 16 bit rinnovato, un sistema di combattimento migliorato, un nuovissimo livello aggiuntivo e una colonna sonora epica dell'unico e inimitabile Iku Mizutani!

Shadow of the Ninja - Reborn: Comparison Trailer 2

Considerato come uno dei migliori giochi cooperativi per due giocatori per Nintendo Family Computer (NES) nei primi anni '90, Shadow of the Ninja (noto anche come Blue Shadow in Europa e Australia) ha spinto NatsumeAtari e TENGO PROJECT a diventare uno dei i grandi dei giochi d'azione. Dai creatori originali dei recenti successi, Ninja Saviors: Return of the Warriors e Pocky e Rocky Reshrined, Tengo Project offre questo straordinario remake di un leggendario titolo per NES.