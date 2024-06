Roland Garros - Vavassori e Bolelli in finale doppio maschile

Nella parte alta del tabellone, lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos - teste di serie numero 1 - non sanno ancora chi affronteranno in semifinale.

Spettacolo - Simone Bolelli e Andrea Vavassori in finale nel doppio maschile al Roland Garros 2024. La coppia azzurra, testa di serie numero 11, in semifinale supera l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden - coppia numero 2 del tabellone - per 7-5, 2-6, 6-2 in 1h58'. Gli azzurri dovranno aspettare per conoscere gli avversari in finale. Nella parte alta del tabellone, lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos - teste di serie numero 1 - non sanno ancora chi affronteranno in semifinale.