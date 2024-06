70mai A510: la prossima generazione di Dash Cam sta arrivando

Arriva la 70mai A510, la nuova generazione della dash cam pro plus+ A500S. Rispetto al suo predecessore, l'A510 è una cam tuttofare nella stessa fascia di prezzo. E' Dotata di un sensore Sony STARVIS 2 IMX675 per la registrazione anteriore 1944P e posteriore 1080P.Ha un campo visivo anteriore di 140 gradi e un campo visivo posteriore di 130 gradi e supporta l'imaging High Dynamic Range (HDR) per migliori dettagli sia in condizioni di luce che di oscurità.

Inoltre, l'A510 è dotato di GPS integrato in grado di tracciare la velocità e la posizione dell'utente. Il filmato può essere salvato su una schedae può anche essere visualizzato in diretta sul tuoutilizzando l'app 70mai. Nel complesso, la 70mai A510 sembra una dashcam ricca di funzionalità che offre un'eccellente qualità dell'immagine e una serie di funzioni di sicurezza. È una buona opzione per i conducenti di mezzi che cercano una dash cam di altache possa aiutarli a rimanere al sicuro sulla strada.

L'uscita dellaè prevista per finee il prezzo non dovrebbe discostarsi molto dalla 70mai dash cam A500S di "vecchia generazione".