WiiM ULTRA | il nuovo preamplificatore

WiiM ULTRA, impossibile di meglio

Preamplificatore con streamer e DAC di livello Hi-End a meno di 400€, questo è WiiM ULTRA, da Linkplay, azienda leader indiscussa nella tecnologia audio di alto livello, che entra a far parte del portfolio Audiogamma.

Il dispositivo è dotato di un contenitore in alluminio, compatto, robusto, con una bella manopola del volume e un display touch da 3,5”, che dà immediatamente la sensazione di avere a che fare con un prodotto premium.

Si tratta di un preamplificatore, addirittura con ingresso Phono MM per giradischi, ma è anche uno streamer con DAC incorporato. È compatibile con tutti i servizi di streaming, e quindi Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa built-in, DLNA, Roon, e Squeezelite, ma ha anche connettività Bluetooth 5.3 sia in ingresso che in uscita, potremo quindi sia sentire la musica dal nostro smartphone che inviarla a una cuffia BT, per esempio.

Non manca il Wi-Fi nella versione 6E, la più evoluta, come l’ingresso HDMI compatibile anche con Dolby Digital e Atmos, in modo da poter sentire al meglio qualsiasi colonna sonora. Al parco ingressi si aggiungono una linea RCA e digitale ottico, mentre per le uscite, oltre alla ovvia RCA, un sub-out con bass-management, e un ottico/coassiale. Sul pannello frontale una uscita cuffia molto capace, che fa capo a un amplificatore dedicato di alta qualità.

WiiMULTRA è completamente controllabile tramite la app per iOS e Android dedicata e supporta le funzioni multi-room con qualsiasi prodotto del catalogo WiiM. Inoltre, include un sistema di calibrazione automatica dell’ambiente che si affianca alla funzione di equalizzazione.

Prezzo e disponibilità

WiiM ULTRA è distribuito in Italia da Audiogamma ed è già disponibile presso i principali rivenditori specializzati con un prezzo al pubblico di 389 €. Le varianti di colore sono due: Space Grey e Grey.

Caratteristiche tecniche