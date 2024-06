Trust presenta i nuovi mouse della gamma BAYO

Ergonomici, efficienti ed attenti all’ambiente:ecco i nuovi mouse della gamma Bayo firmati Trust

Trust amplia e rinnova la gamma di mouse Bayo , presentando sei nuovi modelli: Bayo II, Bayo II Wireless e Bayo+ Multidevice, tutti disponibili sia nella classica versione nera che nell'elegante versione bianca.

Con un nuovo design ottimizzato per fornire un angolo di 57°, questi mouse offrono agli utenti la massima ergonomia di lavoro. Focalizzati sul comfort e sulla qualità, i Bayo aiutano a ridurre la tensione al braccio e al polso, assicurando una piacevole esperienza di lavoro per tutta la giornata. Inoltre, grazie a tasto specifico gli utenti possono adattare la velocità del cursore tra gli 800 e i 2400 DPI, rendendo questi mouse ideali per ogni tipo di utilizzo.

In linea con l'impegno di Trust per la sostenibilità, il design rinnovato della gamma comprende anche una maggiore attenzione all'impatto ambientale. Realizzati fino al 70% con plastica riciclata per le versioni in nero e fino al 50% per quelle bianche, questi prodotti consentono agli utenti di affrontare la propria giornata in modo più sostenibile.