Roland Garros - capolavoro Paolini: batte Rybakina e vola in semifinale

Impresa di Jasmine Paolini che vola in semifinale Roland Garros 2024, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne azzurra, numero 15 del mondo e 12 del seeding, sconfigge l'ex campionessa di Wimbledon, la 24enne kazaka Elena Rybakina, numero 4 del ranking Wta e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4 dopo due ore e tre minuti di partita. Paolini aspetta la vincente tra la 25enne bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo e del tabellone e la 17enne russa Mirra Andreeva, numero 38 del ranking.