Modella di OnlyFans arrestata per aver lanciato un drink su Nigel Farage

Victoria Thomas Bowen, modella di 25 anni attiva su OnlyFans, è stata arrestata per aver lanciato un drink sull'ex leader del Brexit Party, Nigel Farage. L'incidente è avvenuto durante una passeggiata di Farage nel centro di Newcastle, attirando immediatamente l'attenzione dei media e del pubblico.

Bowen ha gettato un milkshake al gusto di banana e caramello salato su Farage, che stava partecipando a un evento pubblico. L'atto è stato descritto come "motivato politicamente" e ha causato danni a un microfono da 239 sterline indossato da Farage. L'incidente ha scatenato diverse reazioni, con alcuni che lo hanno visto come un atto di protesta e altri come un comportamento inaccettabile.

La polizia è intervenuta rapidamente e Bowen è stata arrestata sul posto. In seguito, ha utilizzato la notorietà ottenuta dall'incidente per promuovere il suo profilo su OnlyFans, una piattaforma di contenuti a pagamento. Ha pubblicato un video sui social media in cui invitava i suoi nuovi follower a iscriversi al suo canale, sfruttando la visibilità ottenuta dall'arresto.

Durante l'udienza presso il North Tyneside Magistrates' Court, Bowen ha ammesso le accuse di aggressione comune e danni criminali. Il giudice ha definito il suo gesto "un atto di stupidità crassa", ordinandole di svolgere 150 ore di lavoro non retribuito e di pagare 350 sterline di risarcimento a Farage per i danni causati.

L'incidente non è il primo del genere per Farage, che in passato è stato bersaglio di simili attacchi. Nel 2019, un altro manifestante aveva lanciato un milkshake su di lui, un evento che ha portato a una condanna simile. Questi atti, spesso definiti come "milkshaking", sono diventati una forma di protesta contro figure politiche di destra nel Regno Unito.

Farage ha espresso preoccupazione per il fatto che questi incidenti possano compromettere il normale processo democratico, rendendo difficile per i politici condurre campagne in modo sicuro e pacifico. Tuttavia, gli avvocati di Bowen hanno argomentato che lanciare cibo non dovrebbe essere considerato una forma di violenza politica.