Fedez criticato dopo una battuta su Chiara Ferragni durante una diretta TikTok

Fedez è stato pesantemente criticato sui social media dopo un recente video in diretta su TikTok, dove ha fatto una battuta considerata di cattivo gusto. Durante una live con il tiktoker @ilrossopiubelloditiktok, il rapper ha riso apertamente dopo un commento sull’avere un Golden Retriever, facendo riferimento al cane Paloma, che condivideva con l'ex moglie Chiara Ferragni. La reazione del pubblico non si è fatta attendere, con molti utenti che hanno giudicato il comportamento di Fedez immaturo e offensivo.

La diretta, che è stata vista da migliaia di utenti, ha scatenato un’ondata di indignazione. Numerosi commenti hanno evidenziato come il cantante sembri comportarsi come un adolescente, nonostante sia un personaggio pubblico e padre di famiglia. Alcuni lo hanno descritto come una persona che cerca disperatamente l’attenzione, mentre altri hanno espresso disappunto per la mancanza di rispetto verso Chiara Ferragni, con cui Fedez ha avuto una relazione molto mediatica.

La figura di Fedez, spesso al centro di polemiche, continua a dividere l’opinione pubblica, con una parte dei suoi fan che lo difende e un’altra che lo critica aspramente.