Alec Baldwin e sua moglie Hilaria presi di mira per la decisione di girare un reality show

Alec Baldwin e sua moglie Hilaria, la coppia è stata derisa sui social media e nelle notizie per la loro decisione di considerare la realizzazione di un reality show familiare, mentre Alec affronta le conseguenze legali legate alle tragiche riprese sul set del film "Rust" nel 2021.

Durante il processo in corso, Alec e Hilaria hanno ricevuto numerose critiche, tra cui commenti sarcastici sulla finta accentuazione spagnola di Hilaria e battute sul fatto che Alec abbia bisogno di soldi. La proposta di un reality show ha sollevato ulteriori polemiche, con molti che si chiedono se questo sia il momento giusto per un progetto del genere, dato il contesto legale difficile che Alec sta affrontando.

Alec Baldwin, che ha sempre negato qualsiasi colpa nelle riprese che hanno portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, ha dichiarato in diverse interviste che la decisione di considerare un reality show è motivata dal desiderio di lavorare vicino alla sua famiglia a New York. La coppia ha sette figli piccoli e Alec ha spiegato che viaggiare per lavoro è diventato sempre più complicato.

Nonostante le critiche, Alec e Hilaria sembrano determinati a portare avanti l'idea, sperando di offrire un'autentica visione della loro vita familiare. "Tutto riguarda la mia famiglia", ha detto Alec in un'intervista, sottolineando che qualsiasi progetto deve permettergli di rimanere vicino ai suoi cari. La coppia ha anche evidenziato che il reality show sarebbe incentrato sulla comicità e sulle dinamiche della loro grande famiglia.

La situazione legale di Alec Baldwin continua a essere complessa, con nuove udienze previste per luglio. La coppia rimane sotto i riflettori, bilanciando la vita privata con le pressioni pubbliche e legali che li circondano.