Tribù Brasiliana va su Internet: adesso dipendono dai social e guardano porno!

Una remota tribù in Brasile ha recentemente avuto accesso a internet, portando a una serie di problematiche inaspettate. Gli abitanti, non avvezzi alla tecnologia moderna, hanno iniziato a sviluppare dipendenze da social media e a cadere vittima di truffe online, inclusa la visualizzazione di contenuti pornografici espliciti.

Il popolo Marubo, che per centinaia di anni ha vissuto in piccole capanne sparse lungo il fiume Itui in Brasile , l'anno scorso è stato introdotto per la prima volta all'internet ad alta velocità grazie al programma satellitare Starlink di Elon Musk .

L'introduzione di internet è stata pensata per migliorare la comunicazione e l'accesso alle informazioni. Tuttavia, la mancanza di familiarità con i pericoli del web ha esposto la comunità a rischi significativi. Secondo i rapporti, molti membri della tribù passano ore sui social media e sito porno, trascurando le attività quotidiane e le interazioni sociali reali, sviluppando sintomi di dipendenza simili a quelli osservati in altre parti del mondo.

I problemi non si limitano al solo tempo trascorso online. La tribù ha anche riportato una crescente incidenza di problemi di salute mentale associati all'uso compulsivo della tecnologia. La comunità, che prima viveva in isolamento dal mondo moderno, sta ora affrontando le conseguenze psicologiche e fisiche dell'uso intensivo di internet, tra cui disturbi del sonno, ansia e isolamento sociale.

Le autorità locali e le organizzazioni non governative stanno intervenendo per fornire supporto e formazione sulla navigazione sicura in rete, con l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi di questa transizione tecnologica. È essenziale che queste iniziative siano accompagnate da programmi di educazione digitale e sostegno psicologico per aiutare la tribù a integrare la tecnologia nella loro vita senza subirne gli aspetti negativi.

La situazione della tribù brasiliana serve come un potente promemoria dell'importanza di un approccio consapevole e informato all'introduzione delle tecnologie moderne in comunità tradizionali e non preparate.