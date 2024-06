La figlia di Khloé Kardashian True Thompson debutta come modella a soli sei anni

True Thompson, la figlia di Khloé Kardashian e Tristan Thompson, ha recentemente ottenuto il suo primo contratto come modella all'età di sei anni. True è stata scelta come nuovo volto per una linea di pigiami per bambini, segnando un importante passo nel mondo della moda infantile.

True, nata il 12 aprile 2018, è già abituata alle luci della ribalta grazie alla notorietà della sua famiglia. La piccola ha dimostrato di avere un'inclinazione naturale per la moda, spesso vista indossare abiti coordinati con la madre nelle foto condivise sui social media.

Khloé Kardashian ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo traguardo della figlia. “True ha sempre avuto un fascino naturale per la moda e sono incredibilmente orgogliosa di vederla iniziare la sua carriera in un modo così fantastico,” ha dichiarato la star dei reality.

La campagna pubblicitaria in cui True appare è già stata lanciata, attirando l'attenzione dei fan e dei media. In alcune delle immagini promozionali, True indossa vari modelli di pigiami colorati, mostrando un sorriso radioso che ha conquistato il cuore di molti.

Questo passo segna un'importante tappa non solo per True, ma anche per Khloé, che ha sempre sostenuto i sogni e le aspirazioni dei suoi figli. La Kardashian ha condiviso sui suoi social momenti del dietro le quinte, mostrando l’entusiasmo e la gioia di True durante le riprese.