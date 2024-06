L'impegno di MiTi S.p.A. nel settore della Grande Distribuzione Organizzata

MiTi spa di Piovene è un'azienda leader nella distribuzione di prodotti per la cura della persona , essendo diventata un punto di riferimento fondamentale nel panorama della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e nelle parafarmacie italiane. Negli anni l'azienda ha stabilito collaborazioni con oltre 100 fornitori, coprendo più del 90% del settore GDO nel paese. Il successo dell'azienda si basa su un eccellente servizio commerciale, logistico e di category management, garantendo una gestione ottimale delle categorie merceologiche e una presenza diffusa nei punti vendita.

L'offerta di servizi è variegata, includendo un team commerciale dedicato, che risponde alle esigenze dei clienti con soluzioni operative dirette al punto vendita. I processi logistici sono potenziati da tecnologie avanzate per la gestione degli ordini, lo stoccaggio e la consegna dei prodotti. Il category management di MiTi gestisce diverse categorie, tra cui parafarmacia, profumeria, prodotti professionali, naturali, L'azienda offre anche un servizio di rack jobbing per assicurare una visibilità ottimale dei prodotti sugli scaffali.

Il Canale Farma di MiTi

A maggio 2024, MiTi ha lanciato la divisione Farma, servendo attualmente 6500 farmacie, con l'obiettivo di espandersi a 9500 entro la fine del 2024. La divisione Farma si distingue per l'aggiunta di 18 nuovi brand in parte facenti parte del portfolio di un top player internazionale, partner di MiTi in questo progetto, e in parte appartenenti al proprio portfoliodi prodotti . Grazie a una rete di oltre 50 agenti farma, che si sommano ai 60 del settore mass, MiTi garantisce un servizio esteso e tempestivo su tutto il territorio nazionale.

L'innovazione è un pilastro per MiTi, con investimenti continui in nuove tecnologie e processi per migliorare l'efficienza operativa e la soddisfazione del cliente. Fabio Frisiero, CEO di MiTi, enfatizza l'importanza di un servizio rapido e adattabile alle dinamiche di mercato e alle esigenze dei clienti.

Strategia e Valori di MiTi

Guidata dai valori di passione, innovazione e cambiamento, MiTi punta a instaurare relazioni solide e durature con partner e clienti, basate su fiducia e collaborazione reciproca. La connessione umana e la flessibilità nell'adattarsi alle richieste del mercato sono essenziali nella loro strategia, mirando a fornire soluzioni sempre più personalizzate e avanzate per soddisfare le necessità dei clienti e consolidare la propria leadership nel mercato della distribuzione.

MiTi spa è determinata a continuare la sua crescita e innovazione, proponendo soluzioni innovative per rimanere al passo con le evoluzioni del settore e mantenere il suo status di riferimento nel mercato della distribuzione organizzata.

Foto pixabay.com/