CORSAIR mette il turbo allo sviluppo del sim racing

CORSAIR ha presentato oggi la nuovissima ed entusiasmante proposta dedicata alla community di sim racing in occasione della fiera Computex di quest’anno. Con trent’anni di esperienza nei settori gaming e progettazione ingegneristica che hanno permesso di sviluppare un cockpit versatile che offre livelli inaspettati di qualità e una serie di funzioni create appositamente per gli appassionati del mondo del sim racing, senza dimenticare gli appassionati ancora alle prime armi, CORSAIR potrà sfruttare i propri canali internazionali di produzione e distribuzione per offrire un’esperienza di gioco ancora più accessibile per tutti.

I visitatori del padiglione CORSAIR in occasione di Computex stanno sperimentando in prima persona l’innovazione di un prototipo unico nel suo genere: un abitacolo modulare per il sim racing, che è stato accolto con grande entusiasmo. Questo simulatore racing ibrido assicura possibilità di regolazione estreme, potendo passare da una posizione del sedile semi-reclinata tipica delle auto a ruote scoperte (ideale nelle gare con monoposto Formula 1) ad una posizione più eretta, in perfetto stile GT, adatto agli appassionati di Touring. Questa capacità di adattamento si rivela essere una caratteristica fondamentale per coloro che si destreggiano con esperienze motoristiche differenti.

Realizzato con un solido telaio in acciaio, il cockpit è stato progettato per resistere alle elevate sollecitazioni tipiche delle gare intense e ad alta velocità. Anche utilizzando interassi a coppia elevata e kit di pedali ad alta resistenza, il design ben congegnato del telaio contribuisce a ridurre al minimo le torsioni, massimizzando la stabilità. Questo si traduce in un’esperienza di guida immersiva per tutti gli utenti, che si sentiranno come se fossero seduti alla guida di un’auto vera e propria. La solidità della struttura e l’accuratezza del design mettono in luce l’impegno di CORSAIR per la qualità e le prestazioni nel settore dei simulatori di guida.

State scaldando anche voi i motori in vista della futura generazione di dispositivi per il sim racing? Non dovrete attendere a lungo, perché CORSAIR scatterà dalla linea di partenza questo stesso anno.