Entusiasmo nello spogliatoio del Chelsea per l'arrivo di Enzo Maresca

Oggi, 3 giugno 2024, il Chelsea ha ufficialmente presentato Enzo Maresca come nuovo allenatore, succedendo a Mauricio Pochettino. Maresca arriva dal Leicester, dove ha conquistato il titolo della Championship. La squadra del Chelsea ha espresso entusiasmo per la nuova nomina, riconoscendo le capacità comunicative e tecniche del coach italiano. La nomina è stata guidata dai co-direttori sportivi del Chelsea, Laurence Stewart e Paul Winstanley, che hanno lodato l'approccio ambizioso e la determinazione di Maresca. Il nuovo allenatore inizierà a lavorare con la squadra dopo Euro 2024, portando con sé grandi aspettative e ottimismo per la prossima stagione.

Chi è Enzo Maresca

Enzo Maresca è un ex calciatore italiano e attuale allenatore di calcio. Nato il 10 febbraio 1980 a Pontecagnano Faiano, Maresca ha avuto una lunga carriera come centrocampista, giocando per club come West Bromwich Albion, Juventus, Fiorentina, Siviglia, Olympiakos, e altre squadre in Italia e all'estero. Dopo il ritiro dal calcio giocato, è passato alla carriera di allenatore. Ha lavorato come assistente di Pep Guardiola al Manchester City prima di diventare allenatore del Parma e successivamente del Leicester, dove ha guidato la squadra alla promozione in Premier League. Oggi è stato nominato nuovo allenatore del Chelsea.