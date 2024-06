James Corden litiga con un dipendente della British Airways dopo un volo turbolento!

James Corden ha vissuto un’esperienza spiacevole durante un volo della British Airways dall'Algarve a Londra, che è stato costretto a una sosta imprevista a Lisbona. L'attore e conduttore televisivo britannico ha litigato con un dipendente della compagnia aerea in seguito ai disagi subiti durante il volo, ma altri passeggeri hanno difeso Corden, affermando che il suo comportamento era giustificato.

Il volo ha subito diversi problemi, tra cui ritardi e difficoltà tecniche, che hanno portato a un'atmosfera molto tesa. Corden, noto per il suo temperamento acceso in situazioni stressanti, ha espresso le sue lamentele in modo diretto al personale di bordo. Ma alcuni passeggeri hanno sottolineato che la sua reazione era comprensibile, data la frustrazione generale causata dagli inconvenienti del viaggio.

Recentemente il comico è stato al centro dell'attenzione per un altro episodio in cui ha chiesto scuse pubbliche dopo essere stato bandito da un ristorante di New York per il suo comportamento rude verso lo staff.

Nonostante le polemiche, Corden continua a mantenere un profilo pubblico attivo, ha recentemente lanciato un nuovo programma radiofonico su SiriusXM.