INIZIA IL VIAGGIO PER IL CAMPIONATO MONDIALE DI YU-GI-OH!

Konami è entusiasta di annunciare l’imminente inizio dei turni di qualificazione per il Campionato Mondiale 2024 di Yu-Gi-Oh! (WCS 2024) dedicati ai giocatori di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Le qualifiche per entrambi i giochi inizieranno a giugno. Ogni Duellante avrà la possibilità di guadagnare un posto al prestigioso Yu-Gi-Oh! World Championship 2024 (WCS 2024), che si terrà a Seattle il 7-8 settembre.

Per la prima volta in assoluto, al WCS 2024 si svolgeranno due tornei distinti dedicati a Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS: SPEED DUEL e RUSH DUEL. La prima fase in-game per le qualificazioni SPEED DUEL WCS 2024 si svolgerà dal 3 al 17 giugno, qualificazioni regionali dal 14 al 17 giugno. Per RUSH DUEL, la prima fase è prevista dal 3 al 10 giugno, qualificazioni regionali dal 7 al 10 giugno.

Le qualificazioni WCS 2024 in-game per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL inizieranno a metà giugno, con la prima fase che si svolgerà dall'11 al 24 giugno, qualificazioni regionali dal 21 al 24 giugno. Come per il Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! dello scorso anno, al WCS 2024 i giocatori di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si sfideranno alle Finali in squadre tre.

Per maggiori informazioni su WCS 2024, visitate il sito ufficiale.

Gareggiate per qualificarvi e ottenere premi esclusivi!

Per commemorare l'inizio del cammino verso il WCS 2024, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS offriranno ai giocatori l’opportunità di ottenere incredibili ricompense in-game. Partecipando alle campagne già attive in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, i giocatori potranno collezionare premi dall’elevato valore come una versione UR di Drago Firewall Oscuroflusso per SPEED DUEL e Drago Bianco Occhi Blu in edizione Prismatic Foil per RUSH DUEL. Quest'ultimo in “OR-style”, riproduzione dell'illustrazione Over-Rush Rare dal gioco di carte “Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL”.

I giocatori di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, invece, avranno presto l’occasione di aggiudicarsi carte come Numero C62: Neo Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici in edizione UR. La campagna in-game inizierà il 7 giugno.

Ecco la lista complete delle ricompense disponibili gratuitamente durante la campagna Road to Worlds:

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

1000 Gemme

Drago Bianco Occhi Blu UR (RUSH DUEL)

UR (RUSH DUEL) Drago Firewall Oscuroflusso UR (SPEED DUEL) e Skill Leggendaria

UR (SPEED DUEL) e Skill Leggendaria 2 x Structure Deck gratuiti (1 per RUSH DUEL, 1 per SPEED DUEL)

2 x Character Unlock Ticket gratuiti

2 x Skill Ticket

2 x UR & SR ticket [Prismatici] (1 per RUSH DUEL, 1 per SPEED DUEL)

2 x UR & SR ticket [Lucidi] (1 per RUSH DUEL, 1 per SPEED DUEL)

2 x Dream UR ticket [Lucidi] (1 per RUSH DUEL, 1 per SPEED DUEL)

1 x Dream SR ticket [Lucidi] (SPEED DUEL)

100 x BOX chip

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL

1000 Gemme

Numero C62: Neo Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici UR

UR Icona Numero C62: Neo Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici

Per maggiori informazioni su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, visitate il sito ufficiale.

Per maggiori informazioni su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, visitate il sito ufficiale.