NVIDIA annuncia Project G-Assist, ACE PC NIMs, nuovi laptop RTX AI e molto altro

Jensen Huang, Founder e CEO di NVIDIA, ha mostrato il futuro degli AI PC durante il keynote NVIDIA al COMPUTEX .

I punti salienti del keynote, oltre ad altri nuovi annunci, includono:

Project G-Assist , l'assistente AI per giochi e applicazioni

, l'assistente AI per giochi e applicazioni ACE PC NIMs , disponibili per accelerare la prossima ondata di digital humans; sono state annunciate anche nuove scoperte di IA generativa in arrivo su ACE

, disponibili per accelerare la prossima ondata di digital humans; sono state annunciate anche nuove scoperte di IA generativa in arrivo su ACE Windows Copilot Runtime con accesso API agli SLM accelerati RTX e RAG

con accesso API agli SLM accelerati RTX e RAG Nuovi laptop RTX AI di ASUS e MSI , con funzionalità AI avanzate e che riceveranno un aggiornamento gratuito alle esperienze Copilot+ per PC quando saranno disponibili.

, con funzionalità AI avanzate e che riceveranno un aggiornamento gratuito alle esperienze Copilot+ per PC quando saranno disponibili. Nuovi giochi che supporteranno DLSS , Star Wars™ Outlaws con DLSS 3.5 e Marvel Rivals con DLSS 3

, Star Wars™ Outlaws con DLSS 3.5 e Marvel Rivals con DLSS 3 RTX Remix Toolkit open source, insieme a nuove potenti API REST, renderà più veloce e più facile la rimasterizzazione dei giochi classici.

open source, insieme a nuove potenti API REST, renderà più veloce e più facile la rimasterizzazione dei giochi classici. RTX Video SDK , con le integrazioni di Davinci Resolve e Wondershare Filmora

, con le integrazioni di Davinci Resolve e Wondershare Filmora RTX AI Toolkit , che accelera lo sviluppo e la distribuzione di modelli di intelligenza artificiale.

, che accelera lo sviluppo e la distribuzione di modelli di intelligenza artificiale. Aggiornamento della versione beta di NVIDIA App , con l'aggiunta della registrazione AV1 a 120 FPS e della regolazione delle prestazioni con un solo clic

, con l'aggiunta della registrazione AV1 a 120 FPS e della regolazione delle prestazioni con un solo clic Accelerazione di ComfyUI RTX , che offre un aumento del 60% delle prestazioni della popolare UI Stable Diffusion

, che offre un aumento del 60% delle prestazioni della popolare UI Stable Diffusion Reward PC Game Pass per i giocatori GeForce

per i giocatori GeForce Nuovi display compatibili con G-SYNC, che rendono il gioco più fluido e piacevole

Project G-Assist

Siete stanchi di passare ore a cercare su Internet come continuare a giocare al vostro gioco preferito? Al Computex 2024 abbiamo presentato Project G-Assist, un assistente AI con tecnologia RTX che fornisce assistenza contestuale per giochi e applicazioni per PC. Project G-Assist mira a mettere la conoscenza del gioco e del sistema a portata di mano del giocatore. È sufficiente porre una domanda sul gioco o sulle prestazioni del sistema e l'assistente AI fornirà risposte contestuali. Scopri i dettagli su Project G-Assist video

Project G-Assist funziona con messaggi vocali o di testo e tiene conto di tutto, da ciò che è sullo schermo alle informazioni provenienti dall'applicazione o dal sistema stesso. Può aiutare a rispondere a domande su creature, oggetti, storia, obiettivi, boss difficili e altro ancora. Project G-assist può anche configurare il sistema di gioco del giocatore per ottenere prestazioni ed efficienza ottimali o overcloccare in modo sicuro la GPU con Performance Tuning.

Ci immaginiamo che gli assistenti AI possano supportare i gamer per godere a pieno dei propri giochi e app preferite. Immaginate di ricevere assistenza istantanea e consapevole del contesto per un complesso flusso di lavoro creativo in un'app fotografica o video. Oppure un coach AI che analizza i replay dei vostri giochi multiplayer e vi insegna le strategie per salire di livello nelle partite competitive. Project G-Assist è uno sguardo al futuro.

Per maggiori dettagli, dai uno sguardo all'articolo dedicato a Project G-Assist .

NVIDIA annuncia i nuovi microservizi Digital Human, ACE sugli AI PC GeForce RTX

I digital humans alimentati dall'intelligenza artificiale generativa sono destinati a ridefinire il modo in cui ci interfacciamo con i giochi e i computer. Invece di digitare, cliccare o scorrere, gli umani digitali permetteranno ai giocatori di interagire con la tecnologia come faremmo con gli altri esseri umani: con un linguaggio naturale ricco di emozioni, espressioni facciali e gesti.

Al COMPUTEX, NVIDIA sta espandendo la sua piattaforma di Digital Humans basati su NVIDIA ACE con nuovi partner e con NVIDIA NIMs, una raccolta di microservizi di inferenza che facilitano l'implementazione di applicazioni linguistiche, vocali e di animazione, ora generalmente disponibile per il cloud e in accesso anticipato per i PC GeForce RTX AI.

Per maggiori dettagli puoi leggere il comunicato stampa su NVIDIA ACE .

Windows Copilot Runtime aggiunge l'accelerazione RTX per gli SLM ai PC in locale

Microsoft e NVIDIA stanno collaborando per aiutare i developer a portare nuove funzionalità di IAgenerativa nelle loro app native e web per Windows. Disponibile in anteprima per i developer nel corso dell'anno, la collaborazione consentirà un facile accesso alle API per i SLM accelerati da GPU e alle capacità RAG che vengono eseguite sul dispositivo come parte di Windows Copilot Runtime.

Gli SLM offrono enormi possibilità agli sviluppatori Windows che si occupano di sintetizzazione dei contenuti, generazione di contenuti, automazione di attività e altro ancora. Le funzionalità RAG potenziano gli SLM dando al modello AI l'accesso a informazioni specifiche del dominio non ben rappresentate nei modelli di base. Le API RAG consentono agli sviluppatori di sfruttare fonti di dati specifiche per le applicazioni e di sintonizzare il comportamento e le capacità di SLM sulle esigenze delle applicazioni.

Nuovi laptop RTX AI

I nuovi laptop RTX AI di ASUS e MSI sono dotati di GPU GeForce RTX 4070 Laptop e di system-on-a-chip ad alta efficienza energetica con funzionalità Windows 11 AI PC. Questi laptop riceveranno un aggiornamento gratuito a Copilot+ PC quando sarà disponibile.

Nuovi giochi RTX

Al Computex 2024, abbiamo annunciato che DLSS 3.5 con Ray Reconstruction sarà disponibile in Star Wars™ Outlaws, in uscita il 30 agosto. Guarda il nuovo trailer in anteprima. Inoltre, Marvel Rivals sarà lanciato con DLSS 3 - potenziato dall'intelligenza artificiale - in grado di aumentare le prestazioni. Guarda il nuovo trailer che la mostra il gioco in azione.

RTX AI Toolkit per modelli AI personalizzati su PC

Per aiutare i developer a creare tool IA specifici per le applicazioni che possano essere eseguiti su PC, NVIDIA sta introducendo RTX AI Toolkit, un workflow end-to-end per la personalizzazione, l'ottimizzazione e la distribuzione di modelli IA su PC RTX AI.

NVIDIA AI Inference Manager AIM software development kit (SDK), ora disponibile in early access, semplifica la complessità dell'integrazione dell'intelligenza artificiale per i kdeveloper di applicazioni per PC, orchestrando l'inferenza dell'intelligenza artificiale senza soluzione di continuità tra PC e cloud. Inoltre, preconfigura il PC con i modelli di intelligenza artificiale, i motori e le dipendenze necessarie nel formato di un NIM e supporta tutti i principali backend di inferenza, tra cui TensorRT, DirectML, Llama.cpp e PyTorch-CUDA su diversi processori, tra cui GPU, NPU e CPU.