Schlein: Attacco Lega a Mattarella - grave mancata presa posizione Meloni

Politica - "E' molto grave l'attacco al Presidente della Repubblica, non si era mai visto un attacco così frontale per di più nel giorno della festa della Repubblica, addirittura evocando le dimissioni. Oggi Salvini cerca di attaccarsi sugli specchi ma ieri ha rincarato la dose, ed è grave la mancata presa di posizione della Meloni mentre un pezzo della sua maggioranza sferra un attacco così forte alla Presidenza della Repubblica". Così la segretaria dem Elly Schlein, ospite di Agorà su Rai3. Schlein mette in guardia sui nazionalismi. "Io voglio gli Stati uniti d'Europa. Il mio modello è ancora il manifesto di Ventotene ed è pericoloso che i venti soffino sui nazionalismi, il nazionalismo ha portato solo guerre - sottolinea - Noi vogliamo un'Europa che ricordi di essere nata per un progetto di pace, non un'Europa basata su un'economia di guerra".