CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI POKÉMON: LA DIRETTA UFFICIALE DELLA TAPPA NORDAMERICANA

Annunciato il programma della diretta di uno dei principali eventi competitivi annuali Pokémon. Appuntamento da non perdere dal 7 al 9 giugno 2024.

Londra, 31 maggio 2024 – Giocatori provenienti da tutto il mondo si riuniranno all'Ernest N. Morial Convention Center di New Orleans (Louisiana) per i Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2024, che si terranno dal 7 al 9 giugno 2024. Gli Allenatori pieni di speranze metteranno alla prova le loro abilità sfidandosi nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in Pokémon GO e in Pokémon UNITE per ottenere una qualificazione ai Campionati Mondiali Pokémon 2024 di Honolulu (Hawai?i).

I fan potranno seguire le lotte Pokémon in diretta da New Orleans per tutto il weekend anche da casa, grazie alle dirette in inglese su Twitch e YouTube. Gli Allenatori che guardano la diretta avranno l'opportunità di festeggiare il campionato da casa con regali digitali esclusivi, che includono password e codici* per ottenere una carta rara illustrazione speciale nel GCC Pokémon Live, per ricevere un Pokémon dalla squadra vincitrice dei Campionati Internazionali Europei di videogiochi Pokémon 2024 e per una speciale ricerca a tempo su Pokémon GO che permetterà di incontrare un Pokémon della squadra vincitrice dei Campionati Internazionali Europei di Pokémon GO 2024.Qui di seguito il programma completo. Tutti gli orari sono riportati in ora italiana (CEST).

Diretta del GCC Pokémon: Twitch.tv/PokemonTCG e YouTube.com/Pokemon

Commentatori: Juancho Saldana, Ross Gilbert, Joe Bernard, Pablo Meza, Shelbie Bou

Dalle 15:00 di venerdì 7 giugno alle ore 01:59 di sabato 8 giugno

Dalle 15:00 di sabato 8 giugno alle 03:00 di domenica 9 giugno

YouTube.com/Pokemon Dalle 16:00 di domenica 9 giugno iniziano le finali su Twitch.tv/Pokemon

Diretta dei videogiochi Pokémon: Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/Pokemon

Commentatori: David Partington, Evan Latt, Gabby Snyder, Jake Muller, Rosemary Kelley

Dalle 15:00 di venerdì 7 giugno alle ore 01:00 di sabato 8 giugno

Dalle 15:00 di sabato 8 giugno alle ore 01:00 di domenica 9 giugno

YouTube.com/Pokemon Dalle 20:00 di domenica 9 giugno iniziano le finali su Twitch.tv/Pokemon

Diretta di Pokémon GO: Twitch.tv/PokemonGO e YouTube.com/Pokemon

Commentatori: Will Dunphey, Amanda Lundberg, Nick Livezey, Stephanie Kristine, Pedro Carrizo

Dalle 15:00 di venerdì 7 giugno alle ore 01:00 di sabato 8 giugno

Dalle 15:00 di sabato 8 giugno alle ore 01:00 di domenica 9 giugno

YouTube.com/Pokemon Dalle 15:00 di domenica 9 giugno iniziano le finali su Twitch.tv/Pokemon

Diretta di Pokémon UNITE: Twitch.tv/PokemonUNITE e YouTube.com/PokemonUNITE

Dalle 15:00 di venerdì 7 giugno alle ore 01:00 di sabato 8 giugno

Dalle 15:00 di sabato 8 giugno alle 03:00 di domenica 9 giugno

Commentatori: Jake "Spragels" Sprague, Kirk "Doobsnax" Dubé, Joshua "Zoinks" Hiebert, Evan "WonderChef" Hashimoto