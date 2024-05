Corsair Cuffie HS35 V2 Recensione

Le Corsair HS35 V2 si distinguono come un auricolare da gioco con filo che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Comfort eccezionale grazie al design leggero e ai morbidi cuscinetti in memory foam, suono coinvolgente con driver da 50mm e bassi potenti, comunicazione chiara con un microfono omnidirezionale rimovibile e versatilità multipiattaforma. La migliore qualità dell'audio completa l'esperienza rendendole un'opzione eccellente per i gamer che cercano prestazioni solide senza compromessi sul budget.

Design e Costruzione delle Corsair HS35 V2

Le Corsair HS35 V2 sono un'ottima scelta per i gamer che cercano un auricolare con filo confortevole, conveniente e che offra un suono e un microfono di buona qualità. Sono un aggiornamento rispetto al modello precedente, l'HS35, con un design più raffinato, un'asta del microfono flessibile e un'uscita audio migliorata. Sono realizzate con materiali di alta qualità che dovrebbero durare nel tempo e sono comode da indossare anche per lunghe sessioni di gioco.

Offrono un suono ricco e dettagliato con bassi potenti e alti nitidi, e il microfono omnidirezionale rimovibile è in grado di catturare la tua voce in modo chiaro e nitido. Le HS35 V2 sono compatibili con PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite un jack audio da 3,5 mm. In generale le Corsair HS35 V2 sono un'ottima scelta per chi cerca una cuffia con filo versatile, confortevole e conveniente.

Le Corsair HS35 V2 brillano per la loro qualità audio grazie ai driver da 50mm che offrono un suono ricco e dettagliato e con bassi potenti e alti nitidi. Il microfono omnidirezionale flessibile assicura una comunicazione chiara in-game. Un cavo audio da 3,5mm non staccabile completa la dotazione. Le Corsair HS35 V2 non hanno un altissimo volume, però regalano un audio piacevole e molto bilanciato. Hanno una buona qualità considerando il prezzo di vendita abbastanza competitivo.

Le cuffie sono state provate con gli i titoli più in voga sul mercato come Battlefield 2042, Call of Duty Modern Warfare 3, EA F1 24 e God Of War Ragnarok per sfruttarne appieno le potenzialità.

In ogni titolo hanno dato il massimo e si sono comportate molto bene; hanno fatto sentire bene i passi dei nemici alle spalle nei due fps, il rombo dei motori non è stato mai così realistico e il metallico suono delle spade di Kratos contro il martello di Thor ancora riecheggia nelle mie orecchie. Un'esperienza audio veramente molto positiva. Anche all'ascolto di musica e di film fanno il loro dovere, peccato per il volume non altissimo ma sufficiente per un buono ascolto. Le HS35 V2 rappresentano un'ottima scelta per tutti, ma in particolar modo per i gamer che cercano una cuffia affidabile con prestazioni audio solide.

Driver:

Dimensioni: 50mm

Tipologia: Neodimio

Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz

Impedenza: 32 Ohm

Sensibilità: 103dB (±3dB)

Tipologia: Omnidirezionale

Impedenza: 2.2k Ohm

Sensibilità: -42dB (±3dB)

Rapporto segnale-rumore: >50dB

Conclusioni

Le Corsair HS35 V2 sono un connubio eccellente di comfort, suono coinvolgente e convenienza per utenti normali e gamer attenti al budget. Le HS35 V2 offrono un'esperienza audio e di gioco travolgente su PC, Console e tutti i dispositivi mobili. Manca la cancellazione del rumore attiva e il microfono non è eccezionale. Tuttavia, risulta adeguato per la comunicazione in-game. Però il comfort duraturo, l'audio ricco, la comunicazione chiara e il prezzo accessibile le rendono una scelta solida per tutti gli utenti che cercano delle cuffie affidabili e senza compromessi. Prodotto consigliato.

Voto 9/10

Pro

Comfort eccezionale

Suono coinvolgente

Comunicazione chiara

Versatilità multipiattaforma

Qualità Prezzo