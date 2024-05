Roberto Saviano escluso dalla Fiera del Libro di Francoforte: Cresce la solidarietà tra gli scrittori

La decisione di escludere Roberto Saviano dalla delegazione italiana alla Buchmesse 2024 di Francoforte ha sollevato un'ondata di reazioni nel mondo letterario. Numerosi autori hanno espresso solidarietà verso lo scrittore napoletano, dichiarando la propria intenzione di non partecipare all'evento in segno di protesta.

Mauro Mazza, commissario straordinario del governo, ha spiegato che la scelta è stata motivata dal desiderio di dare spazio a voci nuove e originali. Saviano, noto per le sue opere contro la criminalità organizzata, non è stato incluso per favorire autori emergenti e opere inedite. Tuttavia, la decisione ha generato polemiche e accuse di censura politica, considerando le critiche di Saviano verso l'attuale governo italiano.

In risposta all'esclusione, Juergen Boos, direttore della Fiera, ha assicurato che Saviano sarà comunque presente come ospite delle case editrici tedesche, evidenziando il continuo interesse internazionale per l'autore. Tra gli altri scrittori che hanno deciso di non partecipare per solidarietà con Saviano c'è Antonio Scurati, mentre Paolo Giordano e Alessandro Piperno non parteciperanno a causa di impegni pregressi.

La Buchmesse, che si terrà dal 16 al 20 ottobre 2024, vede l'Italia come Paese ospite d'onore. Il programma italiano, intitolato "Radici nel futuro", include oltre cento autori, tra cui nomi di spicco come Alessandro Baricco, Dacia Maraini e Carlo Rovelli.

La situazione ha suscitato un dibattito acceso sul ruolo della politica nella cultura, con molti che vedono nell'esclusione di Saviano un tentativo di limitare la libertà di espressione. Il governo ha risposto invitando a concentrarsi sulla varietà e la ricchezza delle presenze italiane alla Fiera.