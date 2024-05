Le Fusioni sotto i riflettori nel nuovo trailer di DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Nel nuovo trailer di DRAGON BALL: Sparking! ZERO sono i personaggi nati dalle fusioni a prendersi la ribalta!

Questi guerrieri formidabili sono basati sulla fusione di due personaggi, tramite la danza di Metamor o indossando speciali orecchini chiamati Potara.

I giocatori potranno scatenare i loro attacchi distruttivi, sfruttare le loro abilità e avvantaggiarsi in battaglia.

I 21 personaggi qui sotto si uniscono al roster di DRAGON BALL: Sparking! ZERO, il più numeroso nella storia del franchise Budokai Tenkaichi.

Trunks (Kid)

Trunks (Kid), Super Saiyan

Goten

Goten, Super Saiyan

Caulifla

Caulifla, Super Saiyan 2

Kale

Kale, Super Saiyan

Gotenks

Gotenks, Super Saiyan

Gotenks, Super Saiyan 3

Kefla

Kefla, Super Saiyan

Kefla, Super Saiyan 2

Vegito

Vegito, Super Saiyan God Super Saiyan

Gogeta (Super)

Gogeta (Super), Super Saiyan

Gogeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Fused Zamasu

Fused Zamasu, Half-Corrupted

Per il trailer Italiano:

https://youtu.be/voih-nTTBf8

DRAGON BALL: Sparking! ZERO è in sviluppo presso Spike Chunsoft, lo studio che ha creato la serie Budokai Tenkaichi. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.