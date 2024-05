The Spell Brigade, una magica miniera d'oro

Unisciti ai tuoi amici maghi per uccidere orde di creature oscure!

Diepenbeek, Belgio, 29 maggio 2024 - Bolt Blaster Games è felice di annunciare l'uscita della sua prima demo per The Spell Brigade. Dal 10 al 17 giugno, i giocatori potranno completare in prima persona gli obiettivi di squadra, sbloccare nuovi potenziamenti e creare sinergie di incantesimi potenti allo Steam Next Fest. Né amici né nemici sono al sicuro in questo amichevole inferno di proiettili di fuoco!

The Spell Brigade è un gioco cooperativo online di sopravvivenza per 1-4 giocatori. Con l'aggiunta del fuoco amico, dovrai tenere d'occhio i tuoi amici come i tuoi nemici. Attenzione, potresti non sapere cosa ti ha colpito!

Caratteristiche principali:

Survivor-like Gameplay multigiocatore: goditi il brivido di combattere migliaia di strani mostri. Completa le missioni e potenzia gli incantesimi in squadra. Sopravvivete insieme!

Combattimento di squadra: raduna la tua brigata e attraversa insieme il mistico sentiero di guerra. Sperimenta i vantaggi di combattere in squadra, anche se ciò significa occasionalmente pestarsi i piedi a vicenda. Non temere, perché anche le morti più sfortunate possono essere risolte attraverso il potere della stregoneria e dell'amicizia.

Sistema di incantesimi dinamici: trova, potenzia e combina i tuoi incantesimi con elementi potenti. Il gioco garantisce che non esistano due build uguali e, con più maghi nella tua squadra, il potenziale per il caos puro e sfrenato è infinito!