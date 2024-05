Vampire Dynasty demo giocabile

Lo studio di sviluppo Mehuman Games e l'editore Toplitz Productions annunciano con orgoglio che una demo giocabile per l'imminente avventura d'azione sandbox basata sulla trama Vampire Dynasty sarà disponibile al prossimo Steam Next Fest dal 10 al 17 giugno. 2024.

Dall'esplorazione dell'ambiente open world alle decisioni strazianti, che avranno un impatto non solo sulla tua vita da vampiro ma anche su quella dei tuoi fedeli sudditi: Vampire Dynasty non solo espande l'amata formula della serie, ma percorre nuove strade. Con contenuti maturi ambientati in un mondo fantasy oscuro, il franchise Dynasty entra in un nuovo territorio.Invece di costruire uno o più villaggi, ti concentrerai sulla costruzione di un imponente castello per estendere la tua presa sul territorio e acquisire nuove abilità.

Esplora il vasto paesaggio creato con Unreal Engine 5 e segui la trama drammatica interamente doppiata, piena di decisioni e conseguenze di vasta portata. Puoi avere il dominio sull'eternità, ma non puoi averlo senza sangue! Preparati ad avere un assaggio di questo nuovo ingresso nell'amato franchise quando Vampire Dynasty si prepara ad affondare le zanne nello Steam Next Fest con una demo limitata nel tempo a partire dal 10 giugno 2024.

Vampire Dynasty sarà rilasciato in accesso anticipato entro la fine dell'anno.