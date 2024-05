Due studenti musulmani a Treviso esentati dalle lezioni su Dante

Due studenti musulmani di una scuola superiore a Treviso sono stati esentati dalla partecipazione alle lezioni sulla "Divina Commedia" di Dante Alighieri. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta delle famiglie degli studenti, che hanno espresso preoccupazioni per il contenuto dell'opera, ritenuto non compatibile con le loro convinzioni religiose.

La "Divina Commedia", uno dei pilastri della letteratura italiana, contiene numerosi riferimenti a figure religiose e teologiche che possono essere percepiti come controversi in un contesto interreligioso. In particolare, alcune rappresentazioni dell'Inferno e del Purgatorio di Dante, dove appaiono anche personaggi di diverse fedi, possono risultare offensive o problematiche per studenti di altre religioni.

La scuola ha accolto la richiesta delle famiglie in un'ottica di inclusività e rispetto delle diversità culturali e religiose. Gli studenti saranno coinvolti in attività didattiche alternative durante le ore dedicate allo studio della "Divina Commedia". Questa decisione ha suscitato un dibattito nella comunità scolastica e tra i genitori, alcuni dei quali sostengono l'importanza di un'educazione inclusiva e rispettosa delle diversità, mentre altri ritengono fondamentale lo studio delle opere classiche della letteratura italiana.