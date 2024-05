MGWCMX 2024: Human Intelligence, Endless Imagination

È appena stata annunciata la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics, l’evento dedicato alla cultura pop a 360°. Dal 22 al 24 novembre i padiglioni di Fiera Milano (Rho) si riempiranno di migliaia di appassionati pronti a vivere il meglio del mondo dei videogiochi, dei fumetti e del cinema.Quest’anno la locandina è stata affidata a Simone Di Meo, fumettista italiano celebre per i suoi lavori per DC Comics. L’artista ha realizzato l’artwork esplorando il tema dell’intelligenza umana e l’infinito potenziale creativo che è in grado di sprigionare. In questa edizione, saranno presenti ospiti di rilievo provenienti da tutte le forme d’arte, dei veri e propri maestri pronti a svelare tutti i loro segreti al pubblico. Oltre al già citato Simone Di Meo, per il mondo del fumetto e dell’animazione sarà presente Jason Aaron, leggendario fumettista Marvel; Pepe Larraz, artista di House of X e Takahiro Yoshimatsu, animatore giapponese, noto per il suo contributo in serie iconiche come Dragon Ball e Hunter X Hunter.Sul fronte videoludico, saranno presenti Shinji Mikami, creatore della serie Resident Evil; Bartosz Sztybor, Comic Book and Animation Narrative Director in CD Projekt RED e Neil Newbon, attore noto per le sue interpretazioni di Elijah Kimski in Detroit: Become Human e Astarion nell’acclamato Baldur’s Gate 3.