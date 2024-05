Nuova Accusa di Violenza Sessuale contro Puff Daddy

Sean "Puff Daddy" Combs affronta una nuova accusa di violenza sessuale, la quinta contro di lui. Rodney "Lil Rod" Jones Jr., un ex produttore musicale, ha presentato una denuncia in un tribunale federale di Manhattan, sostenendo che Combs abbia fatto avance sessuali non desiderate e lo abbia costretto a partecipare ad attività sessuali durante la produzione dell'album "The Love Album: Off the Grid".

Jones afferma che durante il suo lavoro con Combs, da settembre 2022 a novembre 2023, ha subito toccamenti sessuali non consensuali e tentativi di grooming. La denuncia menziona anche altri imputati, tra cui la capo dello staff di Combs, Kristina Khorram, e suo figlio Justin Combs.

Questa denuncia si aggiunge a una serie di accuse simili contro Combs. Recentemente, tre donne hanno presentato denunce separate, accusandolo di vari tipi di abusi sessuali e fisici. Una di queste donne, identificata come Jane Doe, sostiene che Combs, insieme all'esecutivo di Bad Boy Harve Pierre, abbia partecipato a traffico sessuale e stupro di gruppo nel 2003.

Le accuse hanno avuto conseguenze significative per la carriera di Combs. Di recente, si è dimesso dalla carica di presidente della rete televisiva musicale Revolt per consentire all'azienda di concentrarsi sulla propria missione senza la distrazione dei suoi problemi legali.

Combs ha negato con veemenza tutte le accuse, descrivendole come false e parte di un tentativo più ampio di estorcergli denaro. Il suo avvocato, Shawn Holley, ha dichiarato di avere prove schiaccianti per smentire le affermazioni di Jones.

Le battaglie legali continuano a svilupparsi, gettando un'ombra sulla carriera influente dell'icona hip-hop.