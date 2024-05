Allarme Super Batteri: cosa sono e come stanno impattando la salute globale

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato un allarme riguardo ai superbatteri, microrganismi resistenti agli antibiotici che causano quasi 5 milioni di morti ogni anno a livello globale. Questi batteri rappresentano una delle maggiori minacce per la salute pubblica, con proiezioni che indicano un aumento dei decessi fino a 10 milioni all'anno entro il 2050 se non verranno adottate misure efficaci per contrastarli.

Cos'è la Resistenza agli Antibiotici?

La resistenza agli antibiotici si verifica quando batteri, virus, funghi e parassiti mutano in risposta all'uso di questi farmaci, diventando capaci di sopravvivere e proliferare nonostante il trattamento. L'uso eccessivo e spesso inappropriato di antibiotici in medicina umana, veterinaria e in agricoltura ha accelerato questo fenomeno, rendendo molte infezioni comuni sempre più difficili da trattare.

Impatto sulla Salute e sull'Economia

Oltre all'enorme impatto sanitario, la diffusione dei superbatteri comporta gravi conseguenze economiche. L'OMS prevede una riduzione del PIL globale del 4% entro il 2050, con perdite economiche annuali che potrebbero raggiungere i 3,4 trilioni di dollari. Inoltre, l'aumento della resistenza antimicrobica potrebbe spingere ulteriori 24 milioni di persone sotto la soglia di povertà.

La Situazione in Italia

In Italia, la situazione è particolarmente critica. Il nostro Paese registra una delle più alte prevalenze di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici in Europa, con circa 11.000 morti all'anno attribuibili a queste infezioni. Gli esperti sottolineano la necessità di un uso più responsabile degli antibiotici e di una maggiore consapevolezza pubblica per contrastare il problema.

Misure di Contrasto

L'OMS e le autorità sanitarie italiane stanno promuovendo diverse strategie per combattere la resistenza agli antibiotici. Queste includono:

- Educazione e formazione del personale sanitario.

- Campagne di sensibilizzazione pubblica per ridurre l'uso improprio degli antibiotici.

- Sviluppo di nuovi antibiotici, sebbene questo processo sia lungo e costoso.

- Implementazione di piani nazionali e internazionali per monitorare e controllare la diffusione dei superbatteri.