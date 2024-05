Un neonato di due giorni è stato trovato morto a bordo della nave da crociera "Silver Whisper", attraccata a Porto Santo Stefano. La madre, Jheansel Pia Salahid Chan, 28 anni, ha confessato tra le lacrime di aver nascosto la gravidanza per paura di perdere il lavoro. La giovane donna, originaria delle Filippine, è accusata di omicidio volontario. Altre due donne, colleghe della madre, sono indagate. L'autopsia sarà effettuata domani per determinare le cause della morte del neonato.