Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed - Edizione Deluxe

In attesa dell’uscita dell'attesissimo videogioco Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, Outright Games è entusiasta di rivelare tutti i dettagli della edizione Deluxe, in arrivo per le console Nintendo Switch e PlayStation 5.

Il gioco, in uscita dopo il film campione d'incassi Tartarughe Ninja: Caos Mutante, è un picchiaduro/Platform 3D ricco d'azione che offrirà ai fan ancora più caos con l’edizione Deluxe, ricca di esclusivi contenuti a tema TMNT.

Rendono omaggio agli iconici eroi dal mezzo guscio, un artbook integrale e un assortimento di spille oltre a 4 portachiavi e un'esclusiva copertina Steelbook.

I contenuti sono riassunti di seguito:

Edizione Deluxe

Esclusivo Steelbook

4 distintivi con spilla

4 portachiavi

ArtBook

Preparatevi a scatenare il caos a New York, vestendo i panni dei fratelli tartaruga in modalità singola o co-op per due giocatori. Scatenate le loro abilità ninja per riportare la pace e impedire che il rapporto umano-mutante vada a rotoli.

In esclusiva per Nintendo Switch e PlayStation 5, l’Edizione Deluxe è disponibile per il pre-ordine in diversi paesi fino a esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai rivenditori locali.