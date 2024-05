Bianca Berlinguer critica Fedez: Ha abbandonato Chiara nelle difficoltà

Bianca Berlinguer ha espresso pubblicamente critiche verso Fedez, affermando che avrebbe abbandonato sua moglie, Chiara Ferragni, durante momenti difficili. Questa dichiarazione ha ulteriormente alimentato l'interesse mediatico attorno ai problemi coniugali della coppia.

Fedez e Chiara Ferragni, una volta considerati una coppia potente, stanno affrontando turbolenze significative ultimamente. La loro relazione, sotto l'intensa attenzione pubblica, ha visto vari alti e bassi, particolarmente alla luce delle difficoltà di salute di Fedez e dello scandalo del "Pandoro-gate". La controversia è scoppiata quando è emerso che il pandoro promosso dalla Ferragni come un'iniziativa benefica non ha contribuito alla causa promessa come previsto, causando una reazione negativa e mettendo ulteriormente sotto pressione il loro rapporto.

Fedez, che ha subito un intervento chirurgico per un cancro al pancreas nel 2022, ha discusso apertamente delle sfide emotive e fisiche affrontate. Nonostante queste difficoltà, le tensioni all'interno del matrimonio sarebbero aumentate, specialmente dopo incidenti pubblici come il controverso bacio tra Fedez e il rapper Rosa Chemical durante il festival di Sanremo.

Chiara Ferragni, alle prese con le conseguenze dello scandalo del pandoro, ha affrontato ulteriore pressione poiché suo marito non avrebbe fornito il supporto necessario durante i suoi problemi legali. Invece, l'attenzione di Fedez sui suoi interessi commerciali avrebbe ulteriormente aggravato la situazione, portando alla loro separazione.

Mentre la coppia attraversa questo periodo difficile, sia Fedez che Ferragni sono rimasti attivi sui social media, sebbene visibilmente separati. Ora sembrano concentrarsi sulla co-genitorialità dei loro due figli, gestendo allo stesso tempo l'intenso interesse pubblico nelle loro vite private.