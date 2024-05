Commissione UE Multa Mondelez: 337,5 Milioni di Euro per Pratiche Anticoncorrenziali

La Commissione Europea ha inflitto una multa di 337,5 milioni di euro a Mondelez, produttore di noti marchi come Oreo e Toblerone, per violazioni delle norme sulla concorrenza. L'indagine ha rivelato che l'azienda ha limitato il commercio transfrontaliero e imposto prezzi più alti per le esportazioni rispetto alle vendite interne. Queste pratiche, attuate tra il 2012 e il 2019, hanno danneggiato i consumatori europei, mantenendo i prezzi elevati nei mercati nazionali.

Mondelez ha abusato della propria posizione dominante per impedire ai rivenditori di approvvigionarsi a prezzi più bassi, dividendo artificialmente il mercato interno e penalizzando i consumatori. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza europea, ha dichiarato che queste azioni hanno mantenuto prezzi alti a scapito dei consumatori.